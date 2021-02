Schadstoffmobil kommt am 13. Februar nach Bohmte

Das Awigo-Schadstoffmobil macht am 13. Februar Station in Bohmte (Archivfoto).

Awigo/Tino Krieger

Bohmte. Das Schadstoffmobil der Abfallwirtschaft Osnabrück (Awigo) kommt am Samstag, 13. Februar, nach Bohmte. Interessierte können dann von 9 bis 12 Uhr ihre Sonderabfälle abgeben. Das Mobil steht auf dem Parkstreifen an der Sporthalle an der Tilingstraße.

"Aufgrund der Corona-Pandemie sollten die Anliefernden vor Ort bitte unbedingt die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zum Infektionsschutz beachten", darauf weist die Awigo in einer Mitteilung hin.Was kann abgegeben werden?Folgendes kan