Sonntagsausflug am Dümmer zwischen Lembruchbund Hüde im Januar 2021.

Gertrud Premke

Hüde/Lembruch. Enormer Andrang herrschte einmal mehr am vergangenen Wochenende an den Saurierfährten in der Gemeinde Bad Essen, auf Wanderwegen im Wiehengebirge und ganz besonders am Dümmer in Hüde und Lembruch. Abstandsregeln und Mundschutz waren da für viele Fremdwörter.

Vermutlich weil der Lockdown wie eine Glocke über der Region wie über dem gesamten Land liegt, zieht es die Menschen am Wochenende immer wieder hinaus in die Natur. Der Winter war am Samstag und am Sonntag zurückgekehrt. Purer Sonnenschein