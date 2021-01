Totalschaden entstand an dem Pkw, der am frühen Samstagnachmittag in der Bohmterheide von der Leverner Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war.

Martin Nobbe

Bohmterheide. Am Samstagnachmittag kam ein Pkw, der auf der Leverner Straße im Bereich Bohmterheide unterwegs war, nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr. Beamte der Polizei trafen an der Unfallstelle eine Person an, die unter Alkoholeinfluss stand. Eine zweite Person, so die Polizei, gab an, sich in dem Wagen befunden zu haben. Aufgrund einiger Unkl