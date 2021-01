Die Cattleya‐Orchidee ist ein Hingucker auf jeder heimischen Fensterbank, berichtet Kristiane Bücken.

Heidrun Mühlke

Lemförde. Einzigartig in der Umgebung des Altkreises Wittlage ist die Lemförder Orchideenzucht. Auf rund 3600 Quadratmetern gedeihen mehr als 100.000 Pflanzen in den klimatisierten Gewächshäusern unter besten Bedingungen. Was aber geschieht mit den prachtvollen Pflanzen während der Corona‐Pandemie, denn der hauseigene Verkaufsraum ist geschlossen?

Die Lemförder Orchideenzucht beliefert neben Privatkunden auch Großhändler, Gärtner und Blumenhändler. In Niedersachsen dürfen Blumenläden derzeit nicht öffnen. Im benachbarten Nordrhein‐Westfalen sind die Geschäfte dagegen mit Sortim