Die Sanierungsarbeiten am Haus an der Bremer Straße in Bohmte schreiten voran. Jeweils vier Erker entstehen an der Straßen- und an der Hofseite.

Karin Kemper

Bohmte. Die Veränderungen sind unübersehbar. Der Tag, an dem an der Bremer Straße im Haus Nr. 37 in Bohmte, direkt neben der Delphin-Apotheke, das Ärztehaus eröffnet werden kann, rückt näher. Allerdings, so Apothekerin Lena Schwickert, wird der geplante Termin im April nicht eingehalten werden können.

"Im Dezember soll das Dach drauf und im März sollen die Räume fertig sein", erklärte Apotheker Christoph Flerlage, Lena Schwickerts Bruder, im November. Doch auch Ende Januar ist noch kein Dach drauf. Entsprechend verschiebt sich die Eröffn