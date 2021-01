Vormachen will gekonnt sein: Silke Belde ist im Online-Sport aktiv.

Stefan Gelhot

Bohmte . "Ich hoffe, dass wir das überstehen", sagt Horst Lutz als Vorsitzender des TV Bohmte, der sich um die Zukunft des Großverein in starkem Maße Sorgen macht. In einem Interview beantwortet er Fragen zu aktuellen Situation in "seinem" Sportverein: "Außer Kondition kann man nicht viel machen."

Herr Lutz, wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Hallen und Freianlagen Ihres Vereins und zeitweise auch Ihr Büro geschlossen sehen – ohne Betrieb? "Das ist schon bitter. Wir können nichts machen. Fußball, Handball und alles andere geht nur mit