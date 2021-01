Karl-Heinz und Irmtraud Meier bieten den Lichtburg-Popcorn-Abholservice an. Damit Kino in den Köpfen der Menschen bleibt.

Martin Nobbe

Lemförde-Quernheim. Nur im Kino ist Kino wirklich Kino. Das gilt natürlich auch in Zeiten von Corona. Karl-Heinz Meier, Betreiber des Kult-Kinos Lichtburg in Lemförde-Quernheim, bietet im Lockdown einen Popcorn Abholservice an. Was steckt hinter diesem Angebot?

"Das ist ganz einfach, obwohl die Lage von Gastronomie und Kinobranche alles andere als einfach, ja vielfach sogar existenzgefährdend ist. Wir möchten den Kontakt zu unseren treuen Kunden halten. Das geht über soziale Netzwerke, aber auch ü