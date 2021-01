In der Erich Kästner-Grundschule Bohmte wurden rund 20 der 186 Schüler vom Präsenzunterricht abgemeldet (Archivfoto: Karin Kemper).

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Während viele Kinder derzeit auf Distanz lernen, werden Grundschüler im Wechselmodell in geteilten Klassen unterrichtet. Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten können diese indes vom Präsenzunterricht in der Schule abgemeldet werden. Machen Wittlager Eltern von dieser Möglichkeit Gebrauch?

Diese Regelung gilt, wenn für die Klassen laut Plan Wechselunterricht nach Szenario B in geteilten Klassen vorgesehen ist. Das betrifft Schüler im Primarbereich (Grundschule), an Förderschulen und in Abschlussjahrgängen. Bis zum Freitag, 22