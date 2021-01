Eine Frage dreht sich um das Bahnhofsgebäude in Bohmte.

André Havergo

Bohmte. Wer kennt sich wirklich gut in seinem Wohnort aus? Zum Welttag der Bildung am 24. Januar bietet unser Bohmte-Quiz die Chance, heimatkundliches Wissen zu beweisen. So viel sei verraten: Die Fragen sind unterschiedlich schwer zu beantworten.

Die Antwort auf die Frage, wie die beiden Kirchen in Bohmte heißen, dürfte für die meisten der Einwohner der Gemeinde Bohmte keine unterüberwindliche Hürde darstellen. St.-Thomas-Kirche und St. Johannes-Kirche sind bekannte Begriffe. Jeder