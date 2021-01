Wann beginnen die Erschließungsarbeiten in der Oelinger Heide?

Im Baugebiet Oelinger Heide stehen rund 120 Bauplätze zur Verfügung. Blick auf das geplante Baugebiet von der Bundesstraße 51 in Richtung der Straße Am Schützenplatz – links im Bild Häuser an der Nikolaus-Bohnenkamp-Straße (Archivfoto: Karin Kemper).

Karin Kemper

Stirpe-Oelingen. Mit dem Baugebiet Oelinger Heide befassen sich Rat, Ortsrat und Verwaltung bereits seit mehr als drei Jahren. Das Interesse an Bauplätzen ist groß. Geschehen ist bislang auf der Fläche, die an die Siedlung Stirpe anschließt, noch nichts. Das könnte sich noch in diesem Jahr ändern.

Aktuell geht Lutz Birkemeyer, Erster Gemeinderat in Bohmte, davon aus, dass die Erschließungsarbeiten im letzten Quartal 2021 starten können. Dass deutlich frühere Termine, die anvisiert worden waren, nicht in die Tat umgesetzt werden konnt