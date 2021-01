Polizeikommissar Jonas Schwarzendahl an einem Notrufarbeitsplatz in der Osnabrücker Leitstelle. Nicht jeder Anruf, der hier eingeht, ist ein echter Notfall.

Friso Gentsch/dpa

Altkreis Wittlage. Die Polizei, dein Freund und Helfer – das gilt für viele Menschen gerade auch in der Corona-Zeit mit ihren immer neuen Herausforderungen. Für Corona-Fragen ist der Notruf indes die falsche Wahl – manche wählen dennoch die 110. Die Polizei in Bohmte hat eine klare Meinung dazu.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell? Was darf ich, was darf ich nicht? Was muss oder kann ich tun, um mich impfen zu lassen? All das sind eigentlich Fragen, für die die Corona-Hotline des Kreises und die Impfhotline eingerichtet wurden. Abe