Erhard Frost, der bekannte Naturfreund, will mit dem Pflanzen einer Bienenweide ein Zeichen setzen.

Gertrud Premke

Stirpe-Oelingen. „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, soll Martin Luther einst gesagt haben. Erhard Frost aus Stirpe in der Gemeinde Bohmte geht nicht davon aus, dass die Welt bald untergeht, hat aber in Coronazeiten dennoch ganz bewusst einen Akazienbaum gepflanzt.

Den Grund dafür nennt der 80-jährige Naturfreund im Gespräch mit unserer Redaktion: "Ich möchte einfach etwas an die Natur zurückgeben, die mir bislang so viel Schönes im Leben geschenkt hat. Gleichzeitig möchte ich in meinem Alter etwas ma