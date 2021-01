Hüde: Ehemann der Getöteten bleibt weiter in Untersuchungshaft

Stilles Gedenken in Hüde. Am Fundort des erschlagenen 33-jährigen Mutter wird auch im Januar 2021 noch an das Opfer erinnert.

Martin Nobbe

Hüde. Nachdem am 23. November vergangenen Jahres die Leiche einer 33-jährigen Frau in Hüde entdeckt worden war, geriet der Ehemann der Getöteten schnell in den Fokus der Ermittler.

Was ist nach der Festnahme des Ehemannes geschehen ? Hat der Mann bereits gestanden? Wir haben nachgefragt."Mit Hochdruck"Martin Schanz , Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden an der Aller, unterstrich auf Anfrage unserer