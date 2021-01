In Bohmte gibt es ein neues Online-Tanzangebot. Silke Belde macht vor, wie's geht.

Stefan Gelhot

Bohmte. Tanzen in Corona-Zeiten? Geht das überhaupt? Und wenn wie? Online-Sport im Aktiv-Center – das hat was, wenn die etwas auf die Beine bringen, die viel davon verstehen. Zum Beispiel in Bohmte.

Der TV Bohmte bietet ein Online-Tanztraining an. Der Kurs ist sehr gefragt. Fitness wird zudem groß geschrieben. Im Zusammenhang mit diesen Angeboten haben sich mehrere Whatsapp-Gruppen gegründet. Das hilft, die Corona-Zeit zu überbrücken.F