Die positive Resonanz der Bohmter Tannenbaumaktion wird sogar schriftlich belegt. Der Vermerk Januar 2021 wurde von Simone Kluge hinzugefügt, damit jeder später weiß, von wann der Umschlag stammt.

Simone Kluge

Bohmte. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Tannenbaumaktion, alles hat trotz Corona-Einschränkungen super geklappt", sagt Simone Kluge vom DRK Bohmte, die die 20. Aktion dieser Art organisiert hat. Vorher war dafür André Skolasti zuständig.

Das Besondere im Jahr 2021, so Kluge: "Es haben sich wirklich viele dafür bedankt, dass wir gekommen sind, um in der Ortschaft Bohmte die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln." Besonderen Anklang bei den Sammeltouren haben auch die (ex