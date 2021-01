Was 2021 in der Gemeinde Bohmte wichtig wird

Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen fordert die Kommunen. So ist 2020 auf dem Gelände des Regenbogen-Kindergartens Hunteburg eine neue Außengruppe eingerichtet worden. Im Bild Bürgermeisterin Tanja Strotmann (links) mit Kindergartenleiterin Brigitte Bernhold und Heinrich Düvel vom Kirchenvorstand (Archivfoto).

Jakob Patzke

Bohmte. Welche Projekte und Bauvorhaben stehen in diesem Jahr in der Gemeinde Bohmte an? Ein Schwerpunkt ist erneut der Bereich Kinderbetreuungsplätze. Und auf dem Gelände des Hafenstandorts Leckermühle soll sich 2021 auch etwas tun.

Das Thema Kinderbetreuung wird Verwaltung und Kommunalpolitik im Jahr 2021 weiter beschäftigen. "Die Planungen zum Anbau am Hummelhof in Herringhausen und am evangelischen Kindergarten in Hunteburg schreiten voran", sagt Bürgermeister