Das ist die neue Pastorin der St.-Matthäus-Gemeinde in Hunteburg

Sonja Kantus ist die neue Pastorin in Hunteburg.

Jana Witte

Hunteburg. Am vergangenen Sonntag ist in der evangelisch-lutherischen St.-Matthäus-Kirchengemeinde zu Hunteburg die neue Pastorin Sonja Kantus mit einem Amtsantrittsgottesdienst in der Gemeinde begrüßt worden.

Nach der Zeremonie und einer herzlichen Willkommensrede durch Superintendent Joachim Cierpka wurde die Berufungsurkunde, ausgestellt durch die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, an Kantus übergeben. Mit einem freudigen „So, jet