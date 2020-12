Stirpe-Oelingen. "Ich bin begeistert, wie es hier in der Gemeinschaftshalle aussieht", sagt Bohmtes Bürgermeisterin Tanja Strotmann bei einer Zusammenkunft in überschaubarer Runde. Die Räumlichkeiten der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen haben sich grundlegend verändert. Vor allem: Es ist hell geworden.

Ziel war es, bei Beginn der Baumaßnahme im Juli pünktlich zum Stirpe-Oelinger Schützenfest fertig zu sein. Coronabedingt wurde daraus nichts. Beim Ortstermin kurz vor Weihnachten erläuterte Strotmann, dass die Gemeinschaftshalle von Anfang an die Maßnahme war, die in der Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen von allen priorisiert wurde. Im Arbeitskreis, der im Rahmen der Dorfentwicklung gegründet wurde, sei schnell klar gewesen, dass die Halle angepackt werden sollte. Die Sanierung der Gemeinschaftshalle sei immer der zentrale Punkt in den Planungen gewesen.

Karin Kemper

Die Bürgermeisterin fasst das zusammen, was diejenigen, die die Gemeinschaftshalle nach Abschluss der meisten Arbeiten betreten, feststellen: "Es ist toll geworden." Dank richtete Strotmann an alle fleißigen Helfer. Hinzu komme, dass die Eigenleistung einiges an Geld sparen helfe.



50-jährige Geschichte

Übrigens: Die Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen hat eine 50-jährige Vergangenheit. Sie war 1970 weitgehend in Eigenleistung entstanden. Und die rund 1000 Arbeitsstunden, die jetzt zu Buche stehen, können sich sehen lassen. Die jetzt weitgehend beendete Sanierung erfolgte im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms. Die Förderung liegt bei 63 Prozent, ist aber auf eine Maximalhöhe von 500.000 Euro beschränkt. Mit einem Augenzwinkern sagte Strotmann: "Ich freue mich auf die offizielle Einweihung im nächsten Jahr." Schließlich müsse erst rund um die Corona-Pandemie mehr Ruhe einkehren.

Karin Kemper

Auch Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer dankte allen, die bei das Sanierung geholfen haben. Die Aktiven des Schützenvereins hätten auch viel im Außenbereich getan. Diese Arbeit gehe auch noch weiter. Sehlmeyer: "Ohne diesen Einsatz wären wir mit den Kosten sicher nicht hingekommen." Zwischenzeitlich habe man nur die 63 Prozent vor Augen gehabt – ohne die 500.000-Euro-Grenze. Das habe zwischenzeitlich zu Neuplanungen und neuen Berechnungen geführt.

Anfragen beim Ortsbürgermeister

Und während der Bauarbeiten sei die Idee des Atriums im Eingangsbereich entstanden, das durch eine Trennwand als kleiner Tagungsraum genutzt werden kann. Der Ortsbürgermeister: "Es werden alle begeistert sein." Er war sich sicher: "Ein so großes Projekt werden wir in Stirpe-Oelingen so schnell nicht wieder bekommen." Und weiter: "Es gab schon etliche Anfragen beim Ortsbürgermeister in Sachen Hallennutzung."

Karin Kemper

Für die Gemeinschaft

Die Gemeinschaftshalle ist auch in einem Teil das Zuhauses des Schützenvereins Stirpe-Oelingen. Dessen Präsident Matthias Storck sagte: "Wir als Schützen dürfen Dank sagen, dass wie das Gebäude nutzen dürfen. Es steht der Gemeinschaft zur Verfügung und heißt auch so." Die Schützen verständen sich als Teil der örtlichen Gemeinschaft. Er erinnere sich an manche schlaflose Nacht, als es es um die Planung des Baus ging. Dank richtete er zudem an alle, die Grips und Muskelkraft in das Projekt gesteckt hätten.

Dank an das ArL Osnabrück

"Das ArL (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) hat kräftig mit ins Rad gegriffen und die Förderung ermöglicht", unterstrich Erster Gemeinderat Lutz Birkemeyer. Weiter machte er deutlich, dass die Stirpe-Oelinger Gemeinschaftshalle EU erlebbar mache, denn es sei einiges an EU-Mitteln verbaut worden. Besonderen Dank richtete Birkemeyer an die Arl-Leute in Osnabrück für deren Unterstützung: "So macht Zusammenarbeit Spaß."

Karin Kemper

Neuer und alter Hallenwart der Gemeinschaftshalle ist Jens Böhning, der das Amt inzwischen seit 16 Jahren ausübt. Architekt Martin Nordhoff blickte beim Ortstermin in der Halle, in der der helle Eichenfußboden gerade geölt worden war: "Wir haben mit Erweiterungsoptionen geplant."