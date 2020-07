Das Unternehmen Gauselmann bietet im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke für die Beschäftigten freiwillige und kostenlose Corona-Tests an.

Andreas Schnabel

Espelkamp. Freiwillig und für die Beschäftigten kostenlos: In Kooperation mit dem Johannes Wesling Klinikum Minden bietet die Gauselmann Gruppe ihren Mitarbeitern an den beiden Hauptstandorten in Espelkamp und Lübbecke Corona-Tests an.