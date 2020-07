Bohmte. Über einen wunderbaren „Naschgarten“ mit drei Hochbeeten sowie über eine „Leseoase“ freut sich die Schulgemeinschaft der Erich Kästner-Schule Bohmte.

