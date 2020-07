Minden-Lübbecke. Nach einer Einbruchsserie in Stemwede, Espelkamp und Rahden ist es der Polizei Minden-Lübbecke nach eigenen Angaben gelungen, einen 33-jährigen Mann festzunehmen. Ihm konnten bisher acht Einbrüche nachgewiesen werden. Mittlerweile wartet er auf sein Gerichtsverfahren.

