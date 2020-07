Das vom Feuer am 24. Juni betroffene Ladengeschäft mit Post-Agentur an der Bremer Straße 16 in Bohmte öffnet am Dienstag, 14. Juli, wieder seine Pforten.

