Der Wechsel ist erfolgt. Mathias Westermeyer (links) löst Marcus Unger als zweiten stellvertretenden Bohmter Bürgermeister ab. In der Mitte: Bürgermeisterin Tanja Strotmann.

Karin Kemper

Bohmte. In der Gemeinde Bohmte hat die Bürgermeisterin zwei ehrenamtliche Stellvertreter. Erster stellvertretender Bürgermeister ist Thomas Rehme (SPD). Neu zum zweiten Stellvertreter wurde Mathias Westermeyer (CDU) in der Ratssitzung am Donnerstag gewählt.