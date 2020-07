Überragende Musiker: Manuel North und So-Kumneth Sim sind die Band „North Alone Duo“.

Heidrun Mühlke

Stemwede-Wehdem. Energiegeladenes Liedgut, überragende Musiker mit genialer Spielfreude. Was will man mehr? Das „North Alone Duo“ eroberte am Sonntag das Publikum im Nu. Der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) Stemwede hatte die Zwei-Mann-Band zur Sommerbühne unter freiem Himmel am Life House eingeladen.