Hunteburg. Ungewöhnlich war die Entlassungsfeier der Abschlussschülerinnen und –schüler der Wilhelm-Busch-Schule in Hunteburg. Nur zu gerne hätten Schulleiterin Annegret Menke und Klassenlehrerin Melanie Otten ihre Schüler noch einmal in den Arm genommen und sie mit einem herzlichen Händedruck ins Leben verabschiedet. Aber die Corona-Pandemie hat den Schulalltag als auch die Entlassungsfeier auf den Kopf gestellt.

In et officiis velit quidem dolor ut eum. Sit repudiandae et sapiente rerum autem. Quaerat quod et hic minima voluptas. Ab ullam quaerat quis. Voluptate et maiores vero aliquam qui animi consequatur. Qui cupiditate esse voluptatibus eum illum distinctio.