Der Sammelcontainer wird geleert. Im Bild von links: Franz-Josef Trentmann, Ingo Smekal, Heinz-Josef Ellermann sowie Julian und Stefan Klöcker.

Bernhard Rönker

Hunteburg. Seit vielen Jahren sammeln die Hunteburger Kolpingmitglieder gebrauchte Kleidung. Dies geschieht in Form von Straßensammlungen – so auch jetzt in Corona-Zeiten. Zweimal jährlich sind die ehrenamtlichen Helfer unterwegs.