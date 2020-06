Herringhausen/Bohmte. Der Wunsch im Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oehlingen nach einem Fuß- und Radweg entlang der Arenshorster Straße ist zwar da, allerdings stellte sich in der jüngste Ortsratssitzung die Frage, ob er auch finanzierbar ist. Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer (CDU) zeigte sich skeptisch. Ein Grund: Der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Zuge der Corona-Krise.

