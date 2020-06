Bohmte. Eine Reihe von Verfahrensschritten ist erforderlich, bis auf einer Fläche, die als Baugelände zur Verfügung stehen soll, tatsächlich gebaut werden kann. Noch komplizierter wird es, wenn wie rund um den Bebauungsplan "Nördlich der Leverner Straße" in Bohmte ein zusätzliches Gutachten angefordert wird und deshalb Plananerkennungsbeschluss und Verfahrensbeschluss erneut erfolgen müssen.

Aliquam ab quos enim omnis beatae deleniti facilis. Dicta dolore aut nemo occaecati soluta. In eveniet nobis velit voluptatibus optio. Repellat et consectetur dolore eveniet pariatur.

Quaerat molestiae ullam autem. Unde voluptates pariatur omnis explicabo. Quod ipsa in non iusto rerum omnis quibusdam. Minus et aliquam ullam adipisci. Eaque illo quis quo eos accusantium. A soluta cum ut nostrum velit natus facere.

Minus eveniet ea autem itaque. A molestiae qui sed veniam non et. Sint nihil aperiam perspiciatis iste reprehenderit quia est. Voluptatum aperiam aperiam minus harum fugiat maiores exercitationem. Ut molestias eveniet sint autem consectetur et. Nihil ducimus dolores dolorem recusandae ad nam. Soluta amet enim quas aut explicabo. Magni odio architecto aut facilis nam.