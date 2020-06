Lkw prallt in Hunteburg seitlich gegen einbiegenden Pkw

Der Lkw, der auf der Reininger Straße unterwegs gewesen war, prallte gegen die Fahrerseite des einbiegenden Pkws.

Heinz-Jürgen Reiß

Hunteburg. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Gegen 9.15 Uhr wurde der Rettungsdienst am Donnerstag zu einem Unfall an der Reininger Straße in Hunteburg gerufen. Unfallbeteiligt: ein Pkw und ein Lkw.