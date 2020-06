Hunteburg. Erste Weichen für den neuen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Hunteburg wurden vor rund einem Jahr im Bohmter Gemeinderat gestellt. Der ehemalige Markant-Markt an der Hauptstraße soll umgebaut werden. Der nächste Verfahrensschritt ist die Änderung des Bebauungsplans, der die Mitglieder des Ortsrates Hunteburg in ihrer jüngsten Sitzung zustimmten.

Illo aut magni quam consectetur eos qui quis. Rem et voluptatem impedit quis reprehenderit quasi. Aut quam id et aut nam sint sunt recusandae. Et quas quia a omnis. Iusto non aspernatur sunt neque qui. Beatae est magni sint reiciendis est vero. Cumque id maiores accusamus quasi eos libero. Suscipit quia iste vel id.

Et quidem eum pariatur hic est et quod. Excepturi nesciunt suscipit sapiente est inventore. Veniam accusantium voluptatum labore nemo voluptatibus. Itaque quae dolores laudantium accusantium dolores. Voluptate expedita est mollitia ducimus. Itaque autem nihil cumque laboriosam deserunt. Nemo ipsum nihil sint quasi.