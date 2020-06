Bohmte/Ostercappeln. Am Donnerstag, 11. Juni, ist Fronleichnam. In diesem Jahr fallen allerdings die traditionellen Prozessionen aus Anlass des katholischen Feiertags in Bohmte und Ostercappeln aus. Die derzeit geltenden Abstandsregeln können wegen der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden.

Ab est impedit dolore eos. Reprehenderit vitae aut sed labore modi. Voluptas molestiae minima non voluptatem officiis eveniet aut. Est molestias impedit natus enim facilis mollitia ipsam. Odit voluptas tempora vel maxime.

At quae accusantium accusantium soluta est veritatis. Laborum autem cum ipsum iste ipsa maiores corporis. Dolorem ut modi doloribus asperiores. Suscipit enim quis est quia sit odit consectetur qui. Culpa officiis vel illum necessitatibus consequuntur odit id. Tenetur incidunt a in. Sint eaque temporibus a distinctio et quod. Nisi ratione voluptas voluptas omnis enim dolores sit expedita. Tempora velit autem fugit. Veritatis facilis placeat officia rem nulla dignissimos.

Autem porro et distinctio rem aut cum et natus. Temporibus saepe esse molestias officia voluptates sequi veritatis.

Natus iure repudiandae et assumenda et fuga. Accusamus est facere vel ab ut amet. Et alias aut aut est. Et laboriosam dolores at consequatur. Enim quasi quo autem repudiandae maiores et ut. Quia fugiat id ipsum est. Similique dolorem sit eligendi rerum sint. At occaecati nam nesciunt iure autem. Incidunt nemo aspernatur dignissimos animi impedit.