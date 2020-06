Bohmte. Am Freitag hat sich gegen 13.50 Uhr ein Unfall auf dem Dinklager Weg in Bohmte ereignet. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

