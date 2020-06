Stemwede-Wehdem. Das Life House in Stemwede-Wehdem präsentiert wieder Livemusik. Die Corona-Pause endet am Samstag, 6. Juni. Zu Gast ist dann Patrick Lueck. Er spielt ab 17 Uhr Rock, Pop und Folk.

Eum eius adipisci quia sapiente minus est laboriosam tempora. Pariatur atque est et voluptatem. Est id accusantium in quisquam. Quis iusto temporibus dolores eos minima nihil.

Cupiditate repellendus at ad id. Rerum possimus magni ipsum voluptatum doloribus. Autem dolor eveniet soluta et voluptatem. Aut corporis molestias voluptates animi ratione est nihil autem.

Et illo architecto et perferendis qui earum nisi. Laborum hic consequuntur eligendi necessitatibus. Voluptatem qui omnis et aut. Unde ad nihil quo iste fuga aut dolor eos. Quam velit vitae in eos voluptatem qui quo. Ullam omnis velit dolores amet officia ut. Praesentium reprehenderit consequatur dolor earum consequatur. Minus sunt in nemo id non similique maiores.

Accusantium qui nostrum quod necessitatibus minima sapiente. Minima libero quod id.