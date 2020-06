Pedelec-Fahrer in Bohmte lebensgefährlich verletzt

Auf einem Pedelec war ein 62-Jähriger in Bohmte unterwegs, als er schwer stürzte.

Uli Deck/dpa

Bohmte. Auf der Birkenstraße in Bohmte stürzte ein Mann am Sonntagabend so unglücklich, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.