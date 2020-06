Herringhausen. Die Zeit der Mahd ist eine gefährliche - jedenfalls für den Nachwuchs der Rehe. Hochgewachsenes Gras nutzt die Ricke, um das Kitz sicher abzulegen und nur zum Säugen zurückzukehren. Dabei "erwischte" Tierfotograf Erhard Frost das Muttertier in den Feldkämper Wiesen in Herringhausen. Der Rehbock komplettierte die Familie.

