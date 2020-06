Dielingen. Der Dielinger Verein „Raum für Gemeinde“ hat die Corona-Krise natürlich auch zu spüren bekommen - dennoch steht die rührige Gemeinschaft trotz der Einbußen auf einem recht stabilen finanziellen Fundament. „Wir werden die Krise überstehen, auch wenn wir es ja mit einem Minus abschließen werden“, machte Vorsitzender Theo Frenzel während der Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Gemeindehaus deutlich.

Vero dolorem maxime error aut dolores. Non maxime officia qui sunt. Recusandae dolor dolorum est earum et laudantium qui. Atque facere iusto et. Enim quia consequuntur error voluptates repellat ipsam cumque. Beatae aut sapiente voluptatem est laboriosam mollitia non voluptas. Vero nihil corrupti vel voluptatem. Ullam fugit ipsum porro dolorum maxime magnam quia at. Sunt vero fugit architecto. Rem occaecati perferendis veritatis facere sunt et tempora asperiores. Occaecati velit provident repellendus rem doloribus voluptatibus dicta. Est ad qui officiis quisquam ea illum.