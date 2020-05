Das passt: der farbenprächtige Rhododendron und das strenge schwarz-weiße Fachwerk.

Erhard Frost

Stirpe-Oelingen. Wer derzeit per Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, kann sie gar nicht übersehen: die farbenprächtigen Rhododendronbüsche. Eine für den Fotografen optimale Pflanze findet sich an der Bundestraße 65 in Stirpe-Oelingen nahe des Hofes Westermeyer.