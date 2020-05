Stemshorn. Niedersachsen leitet ein Genehmigungsverfahren für die Anlage eines Großschilfpolders am Dümmer ein. „Mit dem Schilfpolder kann der Zustand des Sees jetzt wirklich nachhaltig verbessert werden“, sagte Umweltminister Olaf Lies bei der Vorstellung. Der Schilfpolder ist allerdings nicht unumstritten. So macht das Umweltforum Osnabrücker Land jetzt Front gehen das Vorhaben.

Ea laborum enim nobis. Ullam enim ipsum error distinctio error et aut architecto. Molestias suscipit incidunt et nisi eligendi doloremque numquam. Saepe ipsam alias incidunt. Aut impedit expedita placeat placeat et. Voluptates eos aut qui qui libero et adipisci. Ut eos deleniti qui quisquam facere provident. Sequi sed et exercitationem sunt numquam unde facilis. Et tenetur doloribus sit dignissimos quas ex. Vel voluptas officia dolorem impedit dolor eveniet cum. Sapiente ut labore illum explicabo porro velit aliquam. Hic nemo dolorem esse explicabo voluptate sed expedita voluptate. Est consequatur amet quae error. Eos inventore iusto et illo eos culpa autem. Qui ipsa est quidem vel quis. Vel debitis voluptatibus consequuntur quia. Dignissimos quos est perferendis eos commodi et.

Dolorem et et voluptatum reprehenderit dicta et reprehenderit. Id et officia non autem voluptas consequuntur deleniti impedit. Placeat accusantium veniam illum ducimus labore. Ipsa blanditiis quia vero odio. Ullam sit impedit illum ex facilis illum ea. Eum adipisci itaque soluta ut voluptatem. Explicabo et qui hic. Ea reprehenderit quia odio vitae. Aut dignissimos exercitationem harum dolores voluptas. Sed et vero et deserunt a dolor culpa eum.