Hüde/Diepholz. Der Naturpark Dümmer bietet viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und des Naturerlebnisses, um seine Freizeit zu gestalten. Auch für Menschen mit Behinderung, denn rund um und im Naturpark Dümmer gibt es viele Routen, die mit Rollstuhl oder Gehilfe barrierefrei und leicht zu erkunden sind. Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen und Naturschauplätzen und zur Barrierefreiheit wurden jetzt in einem Flyer gebündelt.

