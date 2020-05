Posieren für die Webcam? Das Storchenpaar auf dem Nest in Schwege.

Martin Nobbe

Hunteburg. Auf dem Grundstück der Familie Bick an der Schweger Straße in Hunteburg-Schwege klappern in diesen Tagen schon vier Jungstörche. "Fast so wie die Alten", schmunzelt Mathias Bick, der vor vielen Jahren den Horst aufgestellt hat. Auch eine Storchen-Webcam ist schon vor längerer Zeit dort installiert worden.