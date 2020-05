BASF in Lemförde spendet Landkreis Diepholz Desinfektionsmittel CC-Editor öffnen

Landrat Cord Bockhop (links) nahm das Desinfektionsmittel symbolisch entgegen. Die Feuerwehr Diepholz transportierte die zwei Tonnen Material ans Ziel.

Lemförde. Um angesichts des dringenden Bedarfs in Zeiten der Corona-Krise zu helfen, hat die BASF Polyurethanes GmbH zwei Tonnen Desinfektionsmittel an den Landkreis Diepholz gespendet. Landrat Cord Bockhop nahm die acht Paletten Desinfektionsmittel im BASF-Werk Lemförde bei der Abholung durch die Feuerwehr des Landkreises symbolisch in Empfang.