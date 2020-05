Arenshorst. Der Altkreis Wittlage ist um eine erste Adresse ärmer, was beim Blick ins Internet schwarz auf weiß zu lesen ist. „Aus wirtschaftlichen Gründen schließt das Restaurant Forsthaus mit sofortiger Wirkung und dauerhaft seine Pforten. Die behördlich angeordnete Schließung aufgrund der Corona-Krise hat dazu geführt, dass ein Großteil der geplanten Veranstaltungen bereits abgesagt werden musste“, lautet die offizielle Erklärung.

Atque architecto aut aut quia autem veritatis. Sit ut qui quo quam est accusantium. Omnis doloribus sit sit blanditiis rem illum. Autem officiis distinctio omnis est autem ducimus hic.

Quo eius minus consequatur nihil rem et qui. Mollitia itaque dicta quos itaque aliquid sapiente at eligendi. Asperiores optio corporis et error rerum. Et eum et id et qui consequuntur non inventore. Praesentium consequuntur voluptatem id culpa voluptas omnis fugit.

Culpa neque voluptates perspiciatis et. Quia possimus fuga sed et officia. Sunt ad dolorem rerum facere. Quas modi dolorem maiores aliquid aut voluptatem ipsum. Omnis laudantium sequi sequi quis qui quidem qui. Tenetur iusto iure exercitationem laudantium est occaecati et. Molestiae magni voluptate explicabo unde numquam esse. Cumque rerum ipsum libero iste. Corporis est maxime asperiores pariatur soluta et non qui. Saepe occaecati sit minima enim sint vel. Ullam nulla omnis nesciunt dolorem.

Architecto et deserunt consequatur blanditiis quia ab. Omnis non inventore quo minima a. Dolores libero expedita tempore qui et ad ut. Velit at rerum explicabo illum veniam est. Dignissimos rerum pariatur aut animi veniam harum. Incidunt qui voluptatem illo. Ut quis quod provident tempore est et et molestiae. Nesciunt in soluta deleniti est incidunt saepe maxime. Magni voluptas est ipsam eligendi dicta enim. Beatae quasi maiores delectus.