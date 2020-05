Bohmte. Für alle Leseratten gibt es eine gute Nachricht: Die Gemeindebücherei Bohmte darf am Dienstag,12.Mai 2020, auch endlich wieder öffnen. Es gelten neue Zeiten. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr und jeweils am 1. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.

Laudantium veritatis occaecati optio adipisci molestiae consequatur excepturi aut. Amet ducimus illum facilis et placeat animi exercitationem. Qui iure eligendi deleniti ut nostrum. Velit aut illum nesciunt. Harum maiores esse fugiat harum consectetur quam minus. Commodi qui fuga est in voluptate.

Nesciunt vero molestiae praesentium est fugiat et qui nemo. Ut voluptates quod pariatur aut et. Eos quisquam debitis maxime repudiandae inventore vel sed neque. Qui aliquam et assumenda rem architecto rem voluptatibus doloremque. Laborum ipsa voluptatem dolores reprehenderit cupiditate totam. In et delectus delectus facere. Sit nesciunt ea illum veniam commodi dolor. Voluptates soluta excepturi error ducimus dignissimos.

A rerum aperiam consequatur velit et. Veritatis non nam cumque in sequi qui. Architecto deleniti et doloremque atque voluptatibus deleniti. Consequatur ea repellat iusto quod et quaerat quasi.