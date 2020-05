Am Samstagvormittag hat ein Rasenmäher in Bohmte aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Am Samstagvormittag ist in Bohmte ein Rasenmäher auf dem Sportplatz "Am Kindergarten" in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.