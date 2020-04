Die bunten Liegestühle am Dümmer sollen am Osterwochenende leer bleiben. Foto: TID/M.Goosmann

Hüde. Trotz Corona-Kontaktsperre waren am vergangenen Wochenende viele Tagesausflügler am Dümmer unterwegs. Die Samtgemeinde Lemförde und der Tourismusverband Dümmerland appellieren an die Bürger, auf den Besuch am Dümmer-See, insbesondere während der kommenden Osterfeiertage, zu verzichten