Stirpe-Oelingen. Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es in einem Sprichwort. Das trifft offenbar auch auf farbenprächtige Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt zu. Fotograf Erhard Frost jedenfalls hat einen schmucken Marienkäfe in seinem Garten in Stirpe-Oelingen im Bild festgehalten genau in dem Augenblick, als er von der prächtigen Anemone aus wieder abheben wollte.

