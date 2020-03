Bohmte/Bad Essen. Laut Sitzungsplan sollten in der laufenden Woche in den drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln Ratssitzungen stattfinden. Während die erste Sitzung am Dienstag im Veranstaltungszentrum Schwagstorf stattfindet, wird die Bohmter Ratssitzung am Donnerstag, 26. März 2020, im Gegensatz zur Bad Essener nicht durchgeführt werden.

