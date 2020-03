Damme. Corona führt zu ganz neuen Konstellationen und zu unbürokratischer Hilfe: Das Dammer Krankenhaus kann auf die Unterstützung angehender Mediziner aus dem Kreis Vechta und dem Umland zählen. Die Studenten nutzen die durch die abgesagten Vorlesungen frei gewordene Zeit, um in ihrer Heimat zu helfen.

