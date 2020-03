Bohmte. Auf der B51 im Bohmter Ortsteil Stirpe hat sich am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Wagen von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

