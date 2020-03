Stemwede-Sundern. Richtig ländlich ist es in Sundern, dem rund 300-Seelen-Örtchen in Stemwede. Beschaulich lebt es sich hier. Zwar gibt es hier weder Supermarkt noch Ärztehaus, aber eine kleine Töpferei auf einem Bauernhof mit Betreibern, die voller Ideen stecken. Und das nicht nur hinsichtlich handgetöpferter Werkstücke.

